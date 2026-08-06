Η Athens Kallithea στο πρώτο της φιλικό στο «Ελ Πάσο» νίκησε την Ελλάς Σύρου με 2-0, λίγες ημέρες πριν το δυνατό «τεστ» με την ΑΕΚ.

Η Athens Kallithea συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της νέας χρονιάς, στην οποία έχει ως στόχο την επάνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λίγες ημέρες πριν το δυνατό «τεστ» με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα υπέταξε την Ελλάς Σύρου με 2-0, στο πρώτο της φιλικό στο «Ελ Πάσο».

Η ομάδα της Καλλιθέας είχε καλή απόδοση ούσα ανώτερη από τους Νησιώτες και προηγήθηκε με το εύστοχο πέναλτι του Χουάν Καντίγιο, το οποίο κέρδισε ο Γιάννης Βάρκας. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Κωνσταντίνος Προβυδάκης.

Μετά το φιλικό με τους Πρωταθλητές στη Νέα Φιλαδέλφεια η Athens Kallithea θα δώσει το διάστημα 17-19 Αυγούστου το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν, με τον νικητή του Τρίκαλα - ΑΕΛ, στο «Ελ Πάσο», σε νοκ άουτ ματς για τη 2η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων της Athens Kallithea και το πρόγραμμα των επόμενων αναμετρήσεων έχουν ως εξής.



Αποτελέσματα

25 Ιουλίου: AKFC 1-0 Κηφισιά Κ19 (Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών)

31 Ιουλίου: Παναθηναϊκός 1-1 AKFC (Προπονητικό Κέντρο «Γεώργιος Καλαφάτης»)

05 Αυγούστου: AKFC 2-0 Ελλάς Σύρου (Δημοτικό Στάδιο «Γρηγόρης Λαμπράκης»)



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