Με ένα εξαιρετικό short film εμπνευσμένο από τη Τζένη Βάνου η Athens Kallithea παρουσίασε τις νέες της εμφανίσεις για τη σεζόν 2026-27.

Μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία των εμφανίσεων της περιόδου 2024-26 η Athens Kallithea παρουσίασε τις φανέλες, με τις οποίες θα διεκδικήσει την ερχόμενη σεζόν την επάνοδο στη Super League. Θυμίζουμε πως «κομμάτια» της περασμένης collection διατέθηκαν σε 62 χώρες παγκοσμίως.

Το κλαμπ της Καλλιθέας παρουσίασε τις εμφανίσεις της νέας σεζόν με το εντυπωσιακό short film «Tonight, at El Paso», εμπνευσμένο από το «Απόψε» της Τζένη Βάνου. Για ακόμα μια φορά οι φανέλες της Kappa εντυπωσιάζουν.

Οι εντός και εκτός έδρας εμφανίσεις για τη σεζόν 26/27 είναι διαθέσιμες αποκλειστικά στο shop.akfc66.gr. Από τον Σεπτέμβριο, οι εμφανίσεις θα είναι διαθέσιμες και στο πωλητήριο του ΕΜΣΤ. Μια τρίτη εμφάνιση αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο–Οκτώβριο 2026.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea παρουσιάζει τις εντός και εκτός έδρας εμφανίσεις για τη σεζόν 26/27 με ένα short film

Μετά την τεράστια επιτυχία της συλλογής εμφανίσεων 24/26, η οποία διατέθηκε σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως, η Athens Kallithea FC παρουσιάζει τις νέες εντός και εκτός έδρας εμφανίσεις για τη σεζόν 26/27, συνοδευόμενες από ένα short film εμπνευσμένο από την Τζένη Βάνου.

Η Athens Kallithea FC γιορτάζει φέτος την 60ή επέτειό της και η νέα συλλογή εμφανίσεων τιμά αυτή τη σημαντική στιγμή. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1966 μέσα από τη συγχώνευση πέντε ομάδων της τοπικής κοινότητας, γι' αυτό και οι νέες εμφανίσεις φέρουν συμβολικά πέντε αστέρια πάνω από το έμβλημα με το μονόγραμμα «AK».

Οι εντός και εκτός έδρας εμφανίσεις της σεζόν 2026/27, διαθέσιμες σε μακρυμάνικο και κοντομάνικο, διατηρούν τον κλασικό γιακά και μια κομψή, μινιμαλιστική αισθητική.

Η εντός έδρας εμφάνιση διαθέτει βαθύ μπλε χρώμα στο σώμα με σετ ανάγλυφων κάθετων γραμμών (πέντε γραμμές ανά σετ, συνεχίζοντας τον συμβολισμό του αριθμού πέντε) που προσφέρουν διακριτική υφή, μαζί με λευκές λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν πάνω στη φανέλα και ένα γαλάζιο ένθετο κάτω από τα μανίκια.

Η εκτός έδρας εμφάνιση αποπνέει αίσθηση ελαφρότητας, με καθαρό λευκό φόντο, μπλε γιακά, μπλε λεπτομέρειες και οριζόντιες μπλε ρίγες, ξανά με πέντε ρίγες ανά σετ και συνολικά πέντε σετ.

Και οι δύο εμφανίσεις φέρουν το λογότυπο ΕΜΣΤ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την τέταρτη χρονιά αυτής της ξεχωριστής συνεργασίας.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας της Athens Kallithea FC βρίσκεται ένα short film σε 16mm με τίτλο «Απόψε», με μουσική επένδυση από το ομώνυμο τραγούδι του 1963, σε σύνθεση Μίμη Πλέσσα και ερμηνεία της Τζένης Βάνου.

Το film, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Σελέκου, παρουσιάζει τις εντός και εκτός έδρας εμφανίσεις της ομάδας μέσα από ένα χορευτικό ντουέτο με τη συμμετοχή της χορεύτριας Κατερίνας Μαγεράκη, με σπουδές στην Εθνική Λυρική Σκηνή, και του ηθοποιού Κωνσταντίνου Γεωργαλή, σε χορογραφία Νίκου Καλύβα. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν νύχτα στο ιστορικό γήπεδο του συλλόγου, το «Ελ Πάσο».

Οι εντός και εκτός έδρας εμφανίσεις για τη σεζόν 26/27 είναι διαθέσιμες αποκλειστικά στο shop.akfc66.gr.

Από τον Σεπτέμβριο, οι εμφανίσεις θα είναι διαθέσιμες και στο πωλητήριο του ΕΜΣΤ.

Μια τρίτη εμφάνιση αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο–Οκτώβριο 2026».