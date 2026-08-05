Η ΑΕΛ συνεχίζει την ενίσχυσή της με τους «βυσσινί» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 32χρονου μεσοεπιθετικού, Χρήστου Αλμπάνη.

Την ομάδα που θα παλέψει να επιστρέψει άμεσα στην Super League ετοιμάζει η ΑΕΛ. Οι Θεσσαλοί συνεχίζουν τις κινήσεις τους με τελευταία να είναι αυτή του Χρήστου Αλμπάνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την απόκτηση του 32χρονου μεσοεπιθετικού έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει κι επίσημα στη βυσσινί οικογένεια τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Αλμπάνη ο οποίος αγωνίζεται ως πλάγιος επιθετικός.

Γεννήθηκε στην Καλαμπάκα (5/11/1994). Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία στα Μετέωρα. Στα 16 του εντάχθηκε στη Βέρντερ Βρέμης Β’. Έπειτα αγωνίστηκε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης Β’ και στην Φράιμπουργκ Β’. Το 2015 επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Απόλλωνα Σμύρνης με συμμετοχές στην SL2 και στην Super League (70 συμμετοχές – 20 γκολ). Το 2018 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Το 2021 έπαιξε δανεικός στον Απόλλωνα Λεμεσού και τα τελευταία 4 χρόνια βρέθηκε στην Iσπανία (LaLiga 2 & 3) στο δυναμικό της Ταραγόνα και της Ανδόρας αντίστοιχα. Έχει επίσης αγωνιστεί με τις Εθνικές μας ομάδες U18, U20 και U21.

Ο Χρήστος Αλμπάνης εντάσσεται στην οικογένεια της ΑΕΛ Novibet, φέρνοντας ποιότητα, εμπειρία και πάθος για τη νέα σεζόν. Καλή αρχή»!