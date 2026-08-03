Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Χρήστος Κουρφαλίδης είναι ποδοσφαιριστής της Athens Kallithea και η μεταγραφή πλέον ανακοινώθηκε.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως η Athens Kallithea επρόκειτο να επαναπατρίσει τον Χρήστο Κουρφαλίδη και πλέον η μεταγραφή ολοκληρώθηκε και τυπικά. Το κλαμπ της Ατττικής ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα χαφ, ο οποίος υπέγραψε ως ελεύθερος, μετά την αποχώρηση του από την Κοσέντζα.

Πρόκειται για 23χρονο δεξιοπόδαρο, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «8», όμως μπορεί να παίξει τόσο στο «10», όσο και ως αριστερό χαφ. Έχει υπάρξει 14 φορές διεθνής με την Εθνική Ελπίδων και στα 16 του χρόνια, το 2018, τον απέκτησε η Κάλιαρι, με την οποία έκανε δυο εμφανίσεις στη Serie A.

Είναι ποδοσφαιριστής που πιστεύουν πάρα πολύ στο «Ελ Πάσο», όμως φυσικά είναι κατανοητό πως θα χρειαστεί λίγο χρόνο να φτάσει στο 100%, καθώς την περασμένη σεζόν υπέστη ρήξη χιαστού, όμως πλέον είναι υγιής και πανέτοιμος για το... restart.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του μεσοεπιθετικού Χρήστου Κουρφαλίδη, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ιταλική Cosenza.

Ο Κουρφαλίδης, 23 ετών, είναι πρώην διεθνής με την Εθνική Ομάδα Ελπίδων (U21), ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Serie A σε ηλικία 19 ετών και μετρά 74 συμμετοχές στη Serie B με τις Cagliari, Feralpisalò και Cosenza.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, εντάχθηκε στην ακαδημία της Cagliari σε ηλικία 16 ετών και εξελίχθηκε στον σύλλογο φτάνοντας από την ομάδα Κ17 μέχρι την Primavera, της οποίας διετέλεσε αρχηγός, πριν καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε στο Coppa Italia απέναντι στην Cittadella τον Δεκέμβριο 2021, ενώ τον Ιανουάριο 2022, κατέγραψε την πρώτη του συμμετοχή στη Serie A απέναντι στη Fiorentina.

Μετά τον υποβιβασμό της Cagliari από τη Serie A, ο Κουρφαλίδης πραγματοποίησε 21 συμμετοχές τη σεζόν 2022/23, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άμεση επιστροφή της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία υπό την τεχνική ηγεσία του Claudio Ranieri.

Μετά την άνοδο των Σαρδηνών, παραχωρήθηκε δανεικός στη Feralpisalò της Serie B τη σεζόν 2023/24, όπου κατέγραψε 29 συμμετοχές, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ. Το επόμενο καλοκαίρι πήρε μεταγραφή στην Cosenza, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε 24 συμμετοχές κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2024/25.

Τον Αύγουστο 2025 υπέστη ρήξη χιαστού και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με την Cosenza στις 22 Μαρτίου 2026, σε αναμέτρηση πρωταθλήματος.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Κουρφαλίδης αγωνίστηκε 14 φορές με την Εθνική Ομάδα Ελπίδων (U21) από το 2022 έως το 2024, σημειώνοντας ένα γκολ και καταγράφοντας τρεις ασίστ.

Καλωσήρθες, Χρήστο».