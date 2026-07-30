Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Athens Kallithea έκλεισε τον 23χρονο χαφ Χρήστο Κουρφαλίδη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα.

Η Athens Kallithea μετά την δυνατή μεταγραφή του Φάνη Τζανδάρη είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την απόκτηση ακόμα ενός Έλληνα χαφ, όμως σε πιο νεαρή ηλικία. Ο λόγος για τον Χρήστο Κουρφαλίδη.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο Θεσσαλονικιός μέσος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο κλαμπ της Αττικής και να πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Μόρα.

Πρόκειται για 23χρονο δεξιοπόδαρο, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «8», όμως μπορεί να παίξει τόσο στο «10», όσο και ως αριστερό χαφ. Έχει υπάρξει 14 φορές διεθνής με την Εθνική Ελπίδων και στα 16 του χρόνια, το 2018, τον απέκτησε η Κάλιαρι, με την οποία έκανε δυο εμφανίσεις στη Serie A.

Έχει αγωνιστεί ως δανεικός σε Φότζια και Φεραλπισάο, ενώ την τελευταία διετία άνηκε στην Κοσέντσα. Προέρχεται από δύσκολη χρονιά, στην οποία υπέστη ρήξη χιαστού, πριν από περίπου ένα χρόνο και η Athens Kallithea του δίνει την ευκαιρία για το... restart.