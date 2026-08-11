Η ΑΕΛ επικράτησε των Τρικάλων στη Λάρισα με 4-0 και έκλεισε «ραντεβού» με την Athens Kallithea στο ζευγάρι που απέμενε να ξεκαθαρίσει για τον 2ο προκριματικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΑΕΛ μπήκε με το «δεξί» στη νέα σεζόν. Οι Λαρισαίοι συνέτριψαν με 4-0 τον Κυπελλούχο Ερασιτεχνών και μια κατηγορία κατώτερο ΑΟ Τρικάλων, στο AEL FC Arena (ως τυπικά φιλοξενούμενοι) και προκρίθηκαν στον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα φιλοξενηθούν από την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο».

Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου είχε «καθαρίσει» το ματς από το πρώτο μέρος. Στο 11ο λεπτό ο Παπαγεωργίου άνοιξε το σκορ και λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 45', ο Αντράντα διπλασίασε το προβάδισμα της ομαδας του. Στο 52' ο Παπαγεωργίου πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και στο 63' ο Πινακάς στην επανεμφάνιση του με τα βυσσινί διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Θυμίζουμε πως και στον ερχόμενο γύρο τα παιχνίδια είναι μονά και σε ενδεχόμενο ισοπαλίας οι ομάδες οδηγούνται απευθείας σε πέναλτι, δίχως παράταση.

ΑΟ Τρίκαλα (Μπαδήμας): Λαζαρίνας, Κακάμης, Χαλικιάς, Σκόνδρας, Καμπέρης, Παπαδάκος (77′ Μπαλογιάννης), Κοντοθανάσης, Κοκκίνης (77′ Νικολαου), Τρίμμης (66′ Κατάνας), Σαμαντάς (87′ Τσιούνης), Γκουντρουμπής (66′ Βασίλας).

ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης, Παρράς (69′ Μπούσης), Ρισβάνης, Καραγιαννίδης (83′ Τσελεπίδης), Αντράντα, Τσιγγάρας, Παπαγεωργίου (58′ Πινακάς), Νοικοκυράκης (69′ Ζτούπης), Μακρής, Νίτσος (58′ Δημηνίκος).

Τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπελλού Ελλάδας

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea - AEΛ, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας

Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης, 18:00, Μακεδονικού Νεάπολης

Ηρακλής - Βόλος Ν.Π.Σ., 21:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος, 19:00, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR, 21:00, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος, 17:00, "Παντελής Μαγουλάς"

Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς, 17:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης

Καλαμάτα - Παναιτωλικός, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (χωρίς παρουσία θεατών)

Πανσερραϊκός - Πανθρακικός, 19:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου - Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Ερμούπολης

* Εκκρεμεί ο ορισμός του αγώνα Ζάκυνθος - Κηφισιά