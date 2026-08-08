Με τον Βιτάλις να κάνει με το «καλημέρα»… σεφτέ στα γκολ με την φανέλα της ΑΕΚ και τον Γκατσίνοβιτς να πετυχαίνει χατ τρικ, η Ενωση επικράτησε 4-0 στο φιλικό με την Athens Kallithea και δείχνει έτοιμη για τον τελικό του Super Cup στο Παγκρήτιο.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τα φιλικά της παιχνίδια με ευρεία νίκη επί της Athens Kallithea της Super League 2, με 4-0 και παρουσιάστηκε πανέτοιμη ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της, με πρώτη το Super Cup της 12ης Αυγούστου κόντρα στον Κυπελλούχο ΟΦΗ. «Συστήθηκε» με ματσάρα και γκολάρα ο Βιτάλις, πέτυχε χατ τρικ στο δεύτερο μέρος ο φανταστικός Γκατσίνοβιτς.

Ρίγη συγκίνησης στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου οι δυο ομάδες τίμησαν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη πριν τη σέντρα. Δυναμικό παρών από περισσότερους από 15.000 Ενωσίτες στο φιλικό.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ σε διάταξη 4-4-2. Ο Στρακόσα στην εστία, με τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πένραϊς στην άμυνα. Ο Βιτάλις έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στα χαφ της Ένωσης, στο πλευρό του Καλοσκάμη. Ζούμπκοφ - Κουτέσα εξτρέμ και Ζίνι - Γιόβιτς στη γραμμή κρούσης.

Από την πλευρά του ο Βαγγέλης Μόρας κατέβασε τη φιλοξενούμενη Athens Kallithea σε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Αγγελόπουλος στην εστία, με τους Προβυδάκη, Σταματούλα, Μλάντεν και Αναστασίου μπροστά του. Τζανδάρης - Μπαουτίστα στα χαφ, με τον Φαϊτάκη σε επιτελικό ρόλο. Φροσύνης - Λόπες εξτρέμ και φορ ο Ρόμο.

Η μαγεία Βιτάλις έκανε τη διαφορά

Όπως είναι λογικό λόγω της διαφοράς δυναμικής και κατηγορίας η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο εξ αρχής, όμως στο πρώτο μέρος η Athens Kallithea ήταν καλά οργανωμένη ανασταλτικά.

Στο 9ο λεπτό ο Ρότα έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, ο Ζίνι έκανε κακή επαφή και ο Γιόβιτς δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση από κοντά. Ο Ζούμπκοφ έβγαλε ενέργεια από τα δεξιά και απείλησε με κάποια δυνατά μακρινά σουτ, όμως τελικά το γκολ ήρθε στο 17ο λεπτό από μια στιγμή... μαγείας του Βιτάλις.

O Ρότα πάσαρε στον Ούγγρο, ο οποίος με μια επαφή απέφυγε τον Σταματούλα, στη συνέχεια ντρίμπλαρε τον Μλάντεν και πλάσαρε άψογα τον Αγγελόπουλο για το 1-0. Πέρα από το φανταστικό γκολ, ο διεθνής χαφ ήταν από τους κορυφαίους των πρωταθλητών στο πρώτο μέρος, όντας κινητήριος μοχλός στον άξονα, παρόλο που έχει κάνει ελάχιστες προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες.

Η ΑΕΚ θα μπορούσε να διπλασιάσει το προβάδισμα της στο 39', όταν ο Γιόβιτς έκανε φανταστική ατομική ενέργεια, πάτησε περιοχή, όμως σούταρε άουτ.

Άλλη ενδεκάδα, ίδια κυριαρχία και χατ τρικ Γκατσίνοβιτς

Στο δεύτερο μέρος ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε στο 100% την ενδεκάδα του με την ΑΕΚ να είναι ακόμα καλύτερη και πιο παραγωγική. Μπαλαμώτης στην εστία, με τους Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Αλεξίου και Πήλιο μπροστά του. Κάιρινεν - Μάνταλος στα χαφ, Κοϊτά - Μάγερ ακραίοι μεσοεπιθετικοί και ο Γκατσίνοβιτς στο πλευρό του Βάργκα. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έκανε... όργια, καθώς πέτυχε χατ τρικ μέσα σε διάστημα 22 λεπτών!

Στο 48ο λεπτό ο Μουκουντί πήρε την εναέρια μονομαχία, ο Κοϊτά έσπασε στον «Γκάτσι», ο οποίος με φοβερό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 2-0. Στο 51' ο Μάγερ έκανε το διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, ο Αγγελόπουλος απέκρουσε και στην επαναφορά ο Γκατσίνοβιτς έκανε το 3-0.

Στο 70ο λεπτό ο Καϊρίνεν έκλεψε ψηλά την μπάλα, ο Βάργκα έσπασε στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος με πλασέ έκανε το 4-0 με το τρίτο του προσωπικό γκολ. Η ΑΕΚ είχε κάποιες ευκαιρίες για πέμπτο γκολ, ενώ η Athens Kallithea θα μπορούσε να μειώσει στο 89' με το διαγώνιο σουτ του Καντίγιο, το οποίο πέρασε άουτ.