Ο Πύργος ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού αμυντικού Χρυσοβαλάντη Μάνου, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναιτωλικό.

Ο ΠΑΣ Πύργος είναι αρκετά δραστήριος στη μεταγραφική αγορά, θέλοντας να παρουσιάσει μια ανταγωνιστική ομάδα στην απαιτητική Super League 2 της ερχόμενης σεζόν. Τελευταία προσθήκη της ομάδας της Ηλείας είναι ο Χρυσοβαλάντης Μάνος, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Παναιτωλικό.

Ο 21χρονος ταλαντούχος αμυντικός με καταγωγή από τη Φλώρινα εντάχθηκε στην Ακαδημία των Αγρινιωτών πριν από δύο χρόνια και έγινε επαγγελματίας, ενώ έχει κάνει μια συμμετοχή με τα κιτρινομπλέ στη Super League.

Από την έναρξη της προετοιμασίας του Τίτορμου είχε γίνει γνωστό πως ο νεαρός στόπερ επρόκειτο να αποχωρήσει, καθώς δεν ήταν στα βασικά πλάνα του Γιάννη Αναστασίου.

Αξιοσημείωτο πως οι Αγρινιώτες και οι Πυργιώτες θα δώσουν στις 29 Ιουλίου φιλικό παιχνίδι στο «Emileon».