Σε δύο πολύ σημαντικές κινήσεις στην επιστροφή του στην Super League 2 προχώρησε ο Πύργος ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ροντρίγκο Εραμούσπε και Αντριάνο Σκεντεράι.

Ο Πύργος κατάφερε να επιστρέψει στην Super League 2 και θέλει να κατέβει στο πρωτάθλημα αυτό με όσο γίνεται καλύτερη ομάδα. Για να γίνει αυτό χρειάζονται μεταγραφές με τους Πυργιώτες να ανακοινώνουν σήμερα Παρασκευή την απόκτηση του Ροντρίγκο Εραμούσπε και του Αντριάνο Σκεντεράι.

Ο πρώτος είναι γνωστός σε όλους τους φίλους του ελληνικού ποδοσφαίρου καθώς έχει κάνει σημαντική καριέρα στον ΠΑΣ Γιάννινα ενώ πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα της Super League 2 με τον Ηρακλή. Ο δεύτερος αγωνιζόταν στον Εθνικό Πειραιά παίρνοντας μαζί του το πρωτάθλημα του 6ου ομίλου της Γ' Εθνικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για Εραμούσπε έχει ως εξής: «Καλωσορίζουμε τον Ροντρίγκο Εραμούσπε στο δυναμικό της ομάδας μας.

Την περασμένη σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Superbet League 2 με τον Ηρακλή, ενώ έρχεται για να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και ηγετική παρουσία στα μετόπισθεν.

Ευχόμαστε στον Ροντρίγκο υγεία, πολλές επιτυχίες και μαζί να πετύχουμε όλους τους στόχους μας τη νέα σεζόν! 🤝».

Η ανακοίνωση για Σκεντεράι: «Καλωσορίζουμε τον Αντριάνο Σκεντεράι στο δυναμικό της ομάδας μας! ⚽️❤️‍🔥Ευχόμαστε στον Skenterai Antriano μια χρονιά γεμάτη υγεία, επιτυχίες και μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο! 🤝».