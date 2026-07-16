Όπως αναμενόταν, ο Γιάννης Νικοπολίδης μετακόμισε στην Τρίπολη, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Αστέρα AKTOR και θα ενταχθεί στη Β' ομάδα.

Όπως είχαμε αναφέρει, ο Γιάννης Νικοπολίδης μετά την αποχώρηση του από την Κηφισιά έγινε κάτοικος Τρίπολης, καθώς θα αγωνίζεται πλέον στη Super League 2 με τον Αστέρα Β' AKTOR. Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον Έλληνα κίπερ έως το καλοκαίρι του 2028.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Έλληνα τερματοφύλακας, Γιάννη Νικοπολίδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Γιάννης Νικοπολίδης γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2000, αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και εντάσσεται στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα Τμήματα Υποδομής του Ολυμπιακού, προτού αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αρχικά στην Georgetown με την οποία κατέκτησε το κολεγιακό πρωτάθλημα και στη συνέχεια στο MLS με την New York. Στην Ελλάδα αγωνίστηκε στην Λαμία και κέρδισε το πρωτάθλημα και την άνοδο για την Super League με την Κηφισιά και τον Ηρακλή.

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία».