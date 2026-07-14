Κηφισιά: Τέλος ο Νικοπολίδης, οδεύει προς Αστέρα AKTOR Β'
Δεν θα βρίσκεται στην Κηφισιά τη νέα σεζόν ο Γιάννης Νικοπολίδης. Ο γιος του παλαίμαχου τερματοφύλακα, Αντώνη, ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την ομάδα των Β. Προαστίων και αποφασίστηκε να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Ο Έλληνας πορτιέρε ήταν από τα στελέχη που βοήθησαν στην επάνοδο της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια και μέτρησε συνολικά 16 συμμετοχές με 16 γκολ παθητικό και 5 καθαρές εστίες ενώ πέρσι αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή.
Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να είναι η Β' ομάδα του Αστέρα AKTOR που βρίσκεται στη Superleague 2 καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά για να οριστικοποιηθεί η μετακίνηση του.
Αναλυτικά:
«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Γιάννη Νικοπολίδη.
Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στον σύλλογο, τον οποίο βοήθησε σημαντικά στην κατάκτηση του τίτλου στη Super League 2 το 2024/25.
Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».
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