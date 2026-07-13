Ο Αστέρας AKTOR απέκτησε για τη β' ομάδα τους Σπυράκο, Χατζηκυριάκο και ανανέωσε με τέσσερις ποδοσφαιριστές.

Παίκτες του Αστέρα AKTOR είναι πλέον ο Νίκος Σπυράκος και ο Σπύρος Χατζηκυριάκος.

Οι Αρκάδες ενισχύουν τη Β' ομάδα, που παίζει στη Super League 2, ενώ ανανέωσε και με τέσσερις ποδοσφαιριστές.

Η ανακοίνωση για τον Νικόλαο Σπυράκο.

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Νικόλαο Σπυράκο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Νικόλαος Σπυράκος γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2004, αγωνίζεται ως δεξιός μπακ χαφ και εντάσσεται στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR. Έχει αγωνιστεί στα Τμήματα Υποδομής του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ Β' και στην Καλαμάτα, έχοντας συνολικά στην Super League 2 και το Κύπελλο Ελλάδας 73 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίστ.

Καλωσορίζουμε τον Νίκο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία».

Η ανακοίνωση για τον Σπύρο Χατζηκυριάκο.

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Σπύρο Χατζηκυριάκο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Σπύρος Χατζηκυριάκος γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2004, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και εντάσσεται στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR. Στην επαγγελματική του καριέρα έχει συνολικά 32 συμμετοχές, έχοντας αγωνιστεί στον Φωστήρα, στην ΑΕΚ Β', στον Εθνικό και στον Καμπανιακό.

Καλωσορίζουμε τον Σπύρο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία».



Η ανακοίνωση για τέσσερις ποδοσφαιριστές: «Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τέσσερις ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Β' Ομάδα του συλλόγου.

Ο Χρήστος Γρομητσάρης ανανεώνει τη συνεργασία του με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Κωνσταντίνος Μπουλούλης ανανεώνει τη συνεργασία του με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Αλμπέρτο Σιμόνι ανανεώνει τη συνεργασία του με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ντένις Κάλα ανανεώνει τη συνεργασία του με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ευχόμαστε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας καλή επιτυχία και υγεία στη νέα αγωνιστική περίοδο».