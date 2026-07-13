Στην Athens Kallithea ο Μλάντεν, τα τυπικά για Χουχούμη!
Μεταγραφή από το πάνω ράφι προ των πυλών για την Athens Kallithea, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Σεμπάστιαν Μλάντεν, o οποίος έκανε και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα του Ελ Πάσο.
Ο έμπειρος Ρουμάνος κεντρικός αμυντικός πριν από μερικές ημέρες ολοκλήρωσε την συνεργασία του με τον Παναιτωλικό, την φανέλα του οποίου φόρεσε για μια 4ετία σε επίπεδο Superleague.
Τα χρόνια του στο Αγρίνιο ο Μλάντεν έγραψε 86 συμμετοχές με τον Τίτορμο και πέτυχε ένα γκολ. Προφανώς ολοκληρωμένη άποψη για την αξία του Ρουμάνου τόσο εντός αγωνιστικού χώρου, όσο και σε επίπεδο αποδυτηρίων έχει ο νέος τεχνικός διευθυντής και team manager της Athens Kallithea, Μάρκο Μαρκόβσκι με τον οποίο συνεργάστηκε στον Παναιτωλικό.
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Από κει και πέρα η ομάδα των Νοτίων Προαστίων είναι πολύ κοντά στην απόκτηση και του Διαμαντή Χουχούμη με τον οποίο αναμένουν να τυπικά για να κλείσει η μεταγραφή του.
O έμπειρος μπακ, την περσινή σεζόν φορούσε την φανέλα της Κηφισιάς, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό, Παναιτωλικό και Αστέρα Τρίπολης.
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