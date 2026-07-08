Νέα εποχή στην ΑΕΛ, με τον Ζήση Στυλιανό να είναι πλέον ο νέος ιδιοκτήτης. Την ομάδα θα τρέχουν ο Σωτήρης Κυργιάκος και ο Μάκης Μπελεβώνης. Την Πέμπτη σε κεντρικό ξενοδοχεία της Λάρισας η συνέντευξη Τύπου για την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Από την στιγμή που έπεσαν και τυπικά οι υπογραφές, ο Ζήσης Στυλιανός θα πρέπει να θεωρείται ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ. Μια συμφωνία που επιβεβαιώθηκε και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας και η οποία θα ολοκληρωθεί και τυπικά με την κοινή συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λάρισας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει ότι αύριο, Πέμπτη 9 Ιουλίου, στη 13:00, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Ξενοδοχείο Divani Palace Λάρισας, με αφορμή τη μετάβαση της ομάδας στη νέα διοικητική εποχή.

Στη συνέντευξη Τύπου θα παραστούν ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, κ. Ζήσης Στυλιανός, καθώς και ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης, εκπροσωπώντας την απερχόμενη διοίκηση, σηματοδοτώντας με θεσμικό τρόπο την ολοκλήρωση της διαδικασίας διοικητικής μεταβίβασης.

Η εκδήλωση έχει αποκλειστικά θεσμικό χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθεί με παρουσία μόνο διαπιστευμένων εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της νέας διοικητικής πορείας της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet».

Κυργιάκος και Μπελεβώνης θα τρέχουν την ομάδα

Από την στιγμή που υπήρξε λευκός καπνός, στην ΑΕΛ είναι έτοιμοι να σηκώσουν τα μανίκια και να αρχίσουν την στελέχωση προκειμένου να υπάρξει και μεταγραφική ενίσχυση. Στόχος φυσικά για μια ομάδα με την ιστορία της ΑΕΛ είναι να ανέβει κατηγορία και να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια κάτι που θα γίνει με προσεγμένες κινήσεις.

Όπως προσεγμένες κινήσεις είναι και αυτές με τους δύο ανθρώπους που θα τρέχουν την ομάδα. Αυτοί θα είναι ο Σωτήρης Κυργιάκος και ο Μάκης Μπελεβώνης. Δύο άνθρωποι που έχουν προσφέρει πολλά στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο σαν παίκτες, αλλά και σαν παράγοντες,. Οι δύο άνδρες θα έχουν τις επαφές για τον νέο προπονητή και μετά θα γίνει και η καλύτερη δυνατή στελέχωση προκειμένου η ομάδα να πετύχει τους στόχους της.