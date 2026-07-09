Στην Ελλάς Σύρου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ηλίας Καραργύρης, με τους Κυκλαδίτες να ανακοινώνουν επίσημα τη συμφωνία.

Σε μια «δυνατή» κίνηση για τη θέση του τερματοφύλακα προχώρησε και επίσημα η Ελλάς Σύρου, που ανακοίνωσε την απόκτηση του άλλοτε κίπερ του Ολυμπιακού, Ηλία Καραργύρη.

Ο 24χρονος πορτιέρε ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες των «ερυθρόλευκων», ενώ έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα στα 18 του χρόνια. Έχει αγωνιστεί επίσης σε Παναργειακό, Προοδευτική, ενώ την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Αιγάλεω, πραγματοποιώντας καλές εμφανίσεις και μάλιστα είχε 5 clean sheets στα Playouts.

Ο Καραργύρης θα αποτελέσει τον διάδοχο του Γκίνη για τη συριανή ομάδα, ενώ στον «άσο» οι Κυκλαδίτες θα κάνουν δικό τους και τον Γιάννη Σουρδή του Λεβαδειακού, όπως άλλωστε σας έχει ενημερώσει το Gazzetta.

Η ανακοίνωση της Ελλάς:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα, Ηλία Καραργύρη.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, κάνοντας ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα σε ηλικία 18 ετών.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Προοδευτική και Παναργειακό, ενώ την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα του Αιγάλεω, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις και κρατώντας πέντε φορές την εστία του ανέπαφη στη διαδικασία των playout.

Ηλία, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες.