Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η Ελλάς Σύρου ήρθε σε συμφωνία με τον Χρήστο Πρεβεζιάνο, που επιστρέφει στις Κυκλάδες μετά τη θητεία του στα Χανιά.

Σε μεταγραφικό «πυρετό» βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ελλάς Σύρου, ενόψει της δεύτερης σερί παρουσίας της στη Superleague 2.

Μετά τις συμφωνίες με τους Ηλία Καραργύρη και Γιάννη Σουρδή που σας αποκάλυψε το Gazzetta για τη θέση του τερματοφύλακα, η ομάδα των Κυκλάδων ενισχύεται και στο χώρο του άξονα με ένα... δικό της παιδί.

Ο λόγος για τον Χρήστο Πρεβεζιάνο, τον 20χρονο χαφ που βρέθηκε τη σεζόν 2023-2024 στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, πριν αποχωρήσει για τα Χανιά, με τα οποία κατέγραψε 18 συμμετοχές, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε πολλούς μέσους στην κατηγορία.

Όπως πληροφορήθηκε το Gazzetta, οι δυο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία, με τον παίκτη να αποτελεί και προσωπική επιλογή του Θανάση Στάικου, ο οποίος δουλεύει μέρα-νύχτα για την επόμενη ημέρα της Ελλάς.