Παίκτης της Ελλάδας Σύρου είναι ο Νιγηριανός Ότσε Οτσοβέτσι.

Η Ελλάς Σύρου συνεχίζει να ενισχύεται κι απέκτησε τον Νιγηριανό επιθετικό Ότσε Οτσοβέτσι.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Oche Ochowechi.

Με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο Ochowechi μπορεί να αγωνιστεί με ευχέρεια και στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, καθώς και στην κορυφή της επίθεσης.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την καριέρα του σε συλλόγους της χώρας του και σε ηλικία 20 ετών έκανε το μεγάλο βήμα στην Ευρώπη, για να αγωνιστεί με τη φανέλα της Φεϊρένσε.

Στη Φεϊρένσε παρέμεινε για τρεις σεζόν, καταγράφοντας 76 συμμετοχές και σκοράροντας 10 τέρματα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Αζερμπαϊτζάν με τη φανέλα της Καμπάλα και στο Ισραήλ με τη Λέτζιον.

Τον περασμένο Ιανουάριο ήρθε στην Ελλάδα για να ενταχθεί στα Χανιά και πλέον θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Ελλάς Σύρου.

Η ομάδα μας επενδύει στα επιθετικά του χαρακτηριστικά, την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την ικανότητά του να δημιουργεί και να εκτελεί φάσεις, με την προσδοκία να αποτελέσει μία σταθερή απειλή για τις αντίπαλες άμυνες τη αγωνιστική περίοδο.

Oche, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!».