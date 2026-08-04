Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την απόκτηση του αμυντικού, Απόστολου Διαμαντή, που στο παρελθόν αγωνίστηκε σε ΟΦΗ και Πανσερραϊκό, ενώ ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ.

Σημαντική προσθήκη στο χώρο της άμυνας για την Ελλάς Σύρου, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου σε επίπεδο Superleague (1&2) στόπερ, Απόστολου Διαμαντή.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, πριν αγωνιστεί σε Βόλο, ΟΦΗ, Ιστάνμπουλσπορ, Ουνιβερσιτατέα, Ηρακλή, Καρδίτσα και Χανιά. Συνολικά, μετράει 74 συμμετοχές σε επίπεδο Α Εθνικής (με τρία γκολ).

Η ανακοίνωση της Ελλάς Σύρου:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Απόστολο Διαμαντή.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Πανσερραϊκού, πριν ενταχθεί στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, με τον οποίο αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Κ19 και στο UEFA Youth League.

Στα 19 του χρόνια πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Stoiximan Super League με τη φανέλα του Βόλου, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε μια γεμάτη τριετία στον ΟΦΗ.

Ακολούθησε η παρουσία του στο εξωτερικό για λογαριασμό της Ιστάνμπουλσπορ (Τουρκία) και της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία), πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Ηρακλή.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με την Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Ιανουάριο βρέθηκε στα Χανιά.

Με σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και από απαιτητικά πρωταθλήματα του εξωτερικού, ο Απόστολος Διαμαντής προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στην αμυντική γραμμή της Ελλάς Σύρου. Η απόκτησή του αποτελεί μία μεταγραφή υψηλής αξίας για τον σύλλογό μας και ενισχύει σημαντικά το ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Απόστολε, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!