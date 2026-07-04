Πολύ κοντά στην απόκτηση τερματοφύλακα από ομάδα της Superleague βρίσκεται η Ελλάς Σύρου.

Η αποχώρηση του Παναγιώτη Γκίνη από την Ελλάς Σύρου με προορισμό την Καλαμάτα, δημιούργησε φυσιολογικά «πρόβλημα» στον άσο για την ομάδα των Κυκλάδων.

Ωστόσο, οι άνθρωποι της Ελλάς, σε συνεργασία πάντα με τον Θανάση Στάικο, κινήθηκαν άμεσα και… έκλεισαν την τρύπα. Ο Ηλίας Καραργύρης θα αποτελέσει την πρώτη επιλογή κάτω από τα δοκάρια, ενώ και η δεύτερη επιλογή έχει «άρωμα» Superleague.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, οι νησιώτες έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Γιάννη Σούρδη, που αποτελούσε μέλος του Λεβαδειακού.

Στα 24 του χρόνια ο διεθνής με την Κ18 της Ελλάδας ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκου, ενώ στο βιογραφικό του έχει περάσματα από Γουότφορντ και Ουντινέζε (μικρές ηλικίες).

Μάλιστα, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε και ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας, στην ήττα του Λεβαδειακού με 3-0 από τον Άρη.