ΑΕΛ: Τα νομικά μπρος πίσω καθυστερούν μια συμφωνία που θέλουν και οι δύο

Στην τελική ευθεία φαίνεται να είναι η αλλαγή ιδιοκτησίας στην ΑΕΛ με την καθυστέρηση να έχει να κάνει κυρίως με τα μπρος πίσω των νομικών, καθώς Νταβέλης και Στυλιανός τα έχουν βρει.

Η αλήθεια είναι πως από την στιγμή που ο Αχιλλέας Νταβέλης έκανε γνωστό πως πουλάει την ΑΕΛ ή για να είμαστε πιο ακριβείς πως παραχωρεί δωρεάν τις μετοχές, έχει κυλίσει πολύ νερό στο αυλάκι. Ο Ζήσης Στυλιανός είναι ο άνθρωπος που έχει δείξει ξεκάθαρη διάθεση για να αναλάβει.

Ωστόσο η αλήθεια είναι πως παρότι και οι δύο πλευρές έδειχναν διάθεση να ολοκληρωθεί αυτή η παραχώρηση, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Μια καθυστέρηση που έφερε και μπόλικη παραφιλολογία. Μια καθυστέρηση που σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει και με τους νομικούς των δύο πλευρών.

Οι δικηγόροι είναι λογικό να θέλουν την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τους πελάτες τους, αυτό όμως έβαλε και πολλά αγκάθια όλο αυτό το διάστημα. Αγκάθια που είναι κοντά στο να ξεπεραστούν και να βρεθεί η χρυσή τομή. Το σημαντικό σε αυτή την χρονική στιγμή είναι πως οι δύο πλευρές θέλουν να ολοκληρωθεί αυτό το deal, το οποίο παρότι πέρασε από χίλια κύματα δείχνει να είναι πιο κοντά από ποτέ.