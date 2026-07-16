ΑΕΛ: Επίσημη η πρόσληψη του Οφρυδόπουλου, το τεχνικό του επιτελείο
Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία της ΑΕΛ με τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο κι έτσι ο Έλληνας προπονητής αναλαμβάνει από σήμερα και με τη... βούλα τα ηνία των «βυσσινί». Παράλληλα, η ομάδα του κάμπου έκανε γνωστό και το τιμ το οποίο θα εργαστεί μαζί με τον 52χρονο προπονητή.
Η ανακοίνωση της ΑΕΛ
Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον έμπειρο προπονητή Σωκράτη Οφρυδόπουλο.
Ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος κλείνοντας την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής (1991-2008) ξεκίνησε να προπονεί ομάδες από το 2014 ως βοηθός ή ως head coach έπειτα όπως οι Λαμία, Ατρόμητος (youth), Παναχαϊκή, Δόξα Δράμας, Ηρακλής, Χανιά, Καλλιθέα, ΑΕΚ Β’, Λεβαδειακός.
H ομάδα συνεργατών του θα αποτελείται από τους εξής:
- Βοηθός προπονητή: Νίκος Μαναρώλης
- Προπονητής φυσικής κατάστασης: Γιώργος Λουλές
- Προπονητής τερματοφυλάκων: Νίκος Σαμουλίδης
- Αναλυτής: Αλέξανδρος Ψυλλιάς
- Γυμναστής αποκατάστασης: Βαγγέλης Τζαχρήστος
Eυχόμαστε Υγεία σε όλο το τεχνικό team και πολλές επιτυχίες!
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