Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σωκράτη Οφρυδόπουλου, καθώς και τη σύνθεση του τεχνικού του επιτελείου.

Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία της ΑΕΛ με τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο κι έτσι ο Έλληνας προπονητής αναλαμβάνει από σήμερα και με τη... βούλα τα ηνία των «βυσσινί». Παράλληλα, η ομάδα του κάμπου έκανε γνωστό και το τιμ το οποίο θα εργαστεί μαζί με τον 52χρονο προπονητή.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον έμπειρο προπονητή Σωκράτη Οφρυδόπουλο.

Ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος κλείνοντας την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής (1991-2008) ξεκίνησε να προπονεί ομάδες από το 2014 ως βοηθός ή ως head coach έπειτα όπως οι Λαμία, Ατρόμητος (youth), Παναχαϊκή, Δόξα Δράμας, Ηρακλής, Χανιά, Καλλιθέα, ΑΕΚ Β’, Λεβαδειακός.

H ομάδα συνεργατών του θα αποτελείται από τους εξής:

Βοηθός προπονητή: Νίκος Μαναρώλης

Προπονητής φυσικής κατάστασης: Γιώργος Λουλές

Προπονητής τερματοφυλάκων: Νίκος Σαμουλίδης

Αναλυτής: Αλέξανδρος Ψυλλιάς

Γυμναστής αποκατάστασης: Βαγγέλης Τζαχρήστος



Eυχόμαστε Υγεία σε όλο το τεχνικό team και πολλές επιτυχίες!