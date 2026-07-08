Τελικά παρότι πέρασε από χίλια κύματα η αλλαγή ιδιοκτησίας στην ΑΕΛ είναι γεγονός. Την Τετάρτη το βράδυ έπεσαν οι υπογραφές από τους Αχιλλέα Νταβέλη και Ζήση Στυλιανό και ο δεύτερος είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας.

Λευκός καπνός βγήκε την Τετάρτη το βράδυ αναφορικά με την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΑΕΛ. Παρότι η αλήθεια είναι πως η μεταβίβαση, καθώς δεν μιλάμε για πώληση από την στιγμή που ο Αχιλλέας Νταβέλης είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει λεφτά, είχε αργήσει, τελικά όλα πήραν τον δρόμο τους.

Την Τρίτη το βράδυ σας είχαμε γράψει πως η χρυσή τομή είχε τελικά βρεθεί και πως η καθυστέρηση είχε να κάνει με τους νομικούς που με την σειρά τους ήθελαν να προστατέψουν τους πελάτες τους. Από την στιγμή που αυτό λύθηκε, είχαμε και τις υπογραφές;

Έτσι η ΑΕΛ μετά από τέσσερα χρόνια αλλάζει χέρια και περνάει σε αυτά του Ζήση Στυλιανού. Με τον Αχιλλέα Νταβέλη στα ηνία κατάφερε να επιστρέψει στην Super League μετά από τέσσερα χρόνια, κατακτώντας μάλιστα αήττητη το πρωτάθλημα της Super League 2, κάτι που στο παρελθόν δεν είχε κάνει καμία ομάδα.

Στο πρωτάθλημα που μας πέρασε οι «βυσσινί» δεν κατάφεραν να μείνουν, με τον υποβιβασμό να φέρνει γκρίνια και την οικογένεια Νταβέλη να αποφασίζει να αποχωρήσει. Αρχικά είχε αναφερθεί πως για την πώληση ήθελε περίπου 3 εκατομμύρια μαζί με το προπονητικό κέντρο, αλλά στην συνέχεια ξεκαθαρίστηκε πως παραχωρεί τις μετοχές δωρεάν αρκεί αυτός που θα τις πάρει να πληροί της προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένας ιδιοκτήτης μιας μεγάλης ομάδας όπως είναι η ΑΕΛ.

Ο Ζήσης Στυλιανός το κάνει καθώς είναι ένας άνθρωπος από την πόλη της Λάρισας και πλέον θα σηκώσει τα μανίκια προκειμένου να καλυφθεί το χαμένο έδαφος και να γίνουν οι απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις προκειμένου να μπορέσει η ομάδα να παλέψει για την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.

Πλέον το μόνο που μένει είναι να υπάρξει κοινή συνέντευξη Τύπου ανάμεσα στις δύο πλευρές, κάτι που είναι πολύ πιθανό να γίνει ακόμα και αύριο Πέμπτη. Το σίγουρο είναι πως δεν υπήρξε απλά συμφωνία, αλλά και υπογραφές και πλέον η ΑΕΛ θα είναι στα χέρια του Στυλιανού.