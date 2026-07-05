Εφόσον ο Ζήσης Στυλιανός αναλάβει τη διοικητική ηγεσία της ΑΕΛ τότε σύμφωνα με πληροφορίες από τη Λάρισα ο Σωτήρης Κυργιάκος θα αναλάβει κομβικό διοικητικό πόστο.

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες αναφορικά με το διοικητικό μέλλον της ΑΕΛ. Οι επαφές του Αχιλλέα Νταβέλη με τον Ζήση Στυλιανό για τη μεταβίβαση των μετοχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και λογικά όλα θα τελειώσουν μέσα στην εβδομάδα.

Φυσικά εφόσον ολοκληρωθεί το deal και η βυσσινί ΠΑΕ αλλάξει χέρια υπάρχει έτοιμο πλάνο για την επόμενη ημέρα, καθώς οι εξελίξεις πρέπει να τρέξουν ενόψει της συμμετοχής στη Super League 2 και ήδη έχει χαθεί χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τη Λάρισα εάν όλα κυλήσουν ομαλά και ο Στυλιανός πάρει τα ηνία ο Σωτήρης Κυργιάκος θα αναλάβει κομβικό διοικητικό πόστο. Ο άλλοτε διεθνής αμυντικός του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της Λίβερπουλ εργάστηκε την περασμένη σεζόν ως Team Manager της Κηφισιάς, όμως αποχώρησε μεσούσης της σεζόν για προσωπικούς λόγους.

Από όσο προέρχοται από τον κάμπο προκύπτει πως ο Κυργιάκος είναι ο εκλεκτός του Ζήση Στυλιανού για να πάρει τα «κλειδιά» της ομάδας κι ότι αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι της ομάδας. Επιπρόσθετα πλήροφορίες από την πρωτεύουσα της Θεσσαλίας αναφέρουν πως στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα του Μάκη Μπελεβώνη, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναιτωλικό έπειτα από σπουδαία πολυετή προσφορά και έκτοτε είχε απασχολήσει σοβαρά τον Κυπελλούχο ΟΦΗ.