Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Δεληζήση, που ανέλαβε γενικός αρχηγός.

Επίσημα στην οικογένεια της ΑΕΛ Novibet ανήκει από το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) ο Γιώργος Δεληζήσης, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Μετά τους Σωτήρη Κυργιάκο (γενικός διεθυντής) και Μάκη Μπελεβώνη (τεχνικός διευθυντής), η ομάδα της Θεσσαλίας προσθέτει στο διοικητικό της ρόστερ και τον άλλοτε αμυντικό της, καθώς ο Δεληζήσης αγωνίστηκε με τους «βυσσινί» τη σεζόν 2024-2015.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Γιώργο Δεληζήση ο οποίος αναλαμβάνει την θέση του Γενικού Αρχηγού της ομάδας μας.

Ο Γιώργος Δεληζήσης αγωνιζόταν στη θέση του κεντρικού αμυντικού από το 2007. Φόρεσε την φανέλα της ΑΕΛ την σεζόν 2014-15. Έκλεισε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής το 2023 κι έως σήμερα συνεργάστηκε με ΠΑΕ ως Team Manager.

Γιώργο με χαρά σε υποδεχόμαστε και πάλι στη βυσσινί οικογένεια. Ευχόμαστε Υγεία κι επιτυχία στο έργο σου!