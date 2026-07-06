Παίκτης του Πανιωνίου με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο 19χρόνος τερματοφύλακας Θεοφάνης Παπαβασιλείου.

Ο Πανιώνιος προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή σε αυτό το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι και μετά τον Σάββα Μούργο και Βάσκο Γκαντέλιο, έκανε δικό του τον νεαρό τερματοφύλακα, Θεοφάνη Παπαβασιλείου.

Ο 19χρόνος κίπερ ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ και μέχρι πρόσφατα αγωνιζόταν για την Κ19 της Ένωσης, όπου την περασμένη χρονιά κατέγραψε 24 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, καταφέρνοντας να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του σε 11 περιπτώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

Η ΠΑΕ Πανιώνιος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον 19χρονο τερματοφύλακα Θεοφάνη Παπαβασιλείου. Ο παίκτης υπέγραψε με την ΠΑΕ Πανιώνιος τριετές συμβόλαιο και εντάσσεται άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας.

Ο Θεοφάνης, (γεννημένος στις 19 Απριλίου 2007) αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ. Ο 19χρονος γκολκίπερ την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε στην Κ19 της ΑΕΚ, με την οποία μέτρησε 24 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του σε 11 αναμετρήσεις.

Θεοφάνη σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την “κυανέρυθρη” φανέλα!