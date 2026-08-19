Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα η Κηφισιά πέρασε από την Ζάκυνθο επικρατώντας με 6-1 και προκρίθηκε στην league Phase του Κυπέλλου. Με ήρωα Γκαραβέλη προκρίθηκε η Νίκη Βόλου στα πέναλτι, πέρασε και ο Νέστος Χρυσούπολης.

Η Κηφισιά, η Νίκη Βόλου και ο Νέστος Χρυσούπολης είναι ακόμα τρεις ομάδες που πήραν το εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου αφήνοντας εκτός συνέχειας τους Ζάκυνθο, Πανιώνιο και Απόλλωνα Καλαμαριάς αντίστοιχα.

Εξάρα για την Κηφισιά

Αρχικά στην Ζάκυνθο η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης και επικρατώντας με 6-1 πήρε πανηγυρικά την πρόκριση. Η αρχή έγινε στο 17' με τον Γιάγκνε να κάνει με ψύχραιμο τελείωμα το 0-1, ενώ 10 λεπτά αργότερα, η ομάδα των Βορείων Προαστίων έκανε το 0-2 με τον Σαγάλ.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Κηφισιά ουσιαστικά να εξασφαλίζει την πρόκριση καθώς ο Πολυκράτης έκανε το 0-3.

Στο δεύτερο και πάλι οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και με τον Αντονίσε στο 63' έκαναν το 4-0. Οιι γηπεδούχοι πέτυχαν το γκολ της τιμής με τον Σίλβα στο 66', αλλά οι Θεοδωρίδης στο 76' και Μπένι στις καθυστερήσεις διαμόρφωσαν το τελικό 1-6.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΖΑΚΥΝΘΟΣ (Γιάννης Αποστολίδης): Τσόγκας, Πεταυράκης, Γυφτομήτρος, Σινγκ, Λυμπεράκης, Τσίτσκας, Νάτσος, Σίλβα, Κάσσος, Παναγιωτούδης, Ανανιάδης, Μπαστακός.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Πολυκράτης, Ο. Σόουζα, Μαγγανάς, Ρουκουνάκης, Πόμπο, Γιάγκνε, Λίγδας, Αντονίσε, Σαγκάλ (58' Θεοδωρίδης).

Με ήρωα Γκαραβέλη πρόκριση για Νίκη Βόλου

Στον Βόλο η Νίκη με ήρωα τον Θανάση Γκαραβέλη που έπιασε δύο πέναλτι στην σχετική διαδικασία κατάφερε να πάρει την πρόκριση για την League Phase του Κυπέλλου. Ο αγώνας των δύο ομάδων έληξε χωρίς γκολ και έτσι πήγαμε κατευθείαν στην διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί ο Γκαραβέλης ήταν εξαιρετικός και πιάνοντας δύο έστειλε την ομάδα του στην συνέχεια του θεσμού, αφήνοντας εκτός τον Πανιώνιο.

Η διαδικασία των πέναλτι

1-0: Παμλίδης

1-1: Μάναλης

2-1: Αρίας

2-1: Μπαϊραμίδης απέκρουσε ο Γκαραβέλης

2-1: Πολέτο απέκρουσε ο Σκαφίδας

2-1: Φοκάμ δοκάρι

3-1: Φερνάντες

3-1: Γκαντέλιο απέκρουσε ο Γκαραβέλης

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Στέλιος Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Αρίας, Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πασαλίδης, Χάμοντ (21' λ.τρ. Ομεονγκά), Εππας, Ράιος (60' Τσομπάνης), Παμλίδης, Τζίμας (60' Πολέτο), Μάντζης.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σκαφίδας, Βενάρδος (66' Γκαντέλιο), Ασλανίδης, Αυλωνίτης, Τσαντήλας (82' Φοκάμ), Στούπης, Ντίαζ, Πέττας (57' Μπαΐνοβιτς), Μπαϊραμίδης, Μόρσεϊ (82' Πρίφτης), Μάναλης.

Μεγάλη πρόκριση για Νέστο

Ιστορική πρόκριση για τον Νέστο με την ομάδα της Χρυσούπολης να επικρατεί με 1-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς και να παίρνει για πρώτη φορά το εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος της συνάντησης και με τον Γκαουμάκη στο 51' πήραν την μεγάλη νίκη και πρόκριση.

Οι συνθέσεις του αγώνα

Νέστος Χρυσούπολης (Τ. Καβακάς): Αστράς, Κασέμι (58’ Τουτόντα), Γιακουμάκης (88’ Τοπαλίδης), Τότσκα (58’ Κωστίκα), Θωμαΐδης (80’ Σέα), Μπαλτάς, Τριμμάτης, Μαϊδανός, Παντεκίδης, Σταυρόπουλος (88’ Γκιώνης)

Απόλλων Καλαμαριάς (Ι. Τάτσης): Τριγκάζης, Τσιμπούκας, Πιαστόπουλος, Πατρινός, Κεδίκογλου (64’ Αθανασίου), Βοριαζίδης (84’ Γανόπουλος), Ξυγκόρος (70’ Προύντζος), Ατσκα (84’ Κυριακίδης), Λέο (70’ Καραμπέρης), Τρίγκατζης, Τζιαλόσι, Μανωλάκης