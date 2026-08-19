Στον Βόλο η Νίκη με ήρωα τον Θανάση Γκαραβέλη που έπιασε δύο πέναλτι στην σχετική διαδικασία κατάφερε να πάρει την πρόκριση για την League Phase του Κυπέλλου.

Η Νίκη Βόλου επεβλήθη με 3-1 στα πέναλτι του Πανιωνίου. Ο αγώνας των δύο ομάδων έληξε χωρίς γκολ και έτσι υπήρξε μετά η διαδικασία των πέναλτι. Εκεί ο γκολκίπερ Γκαραβέλης ήταν εξαιρετικός και πιάνοντας δύο έστειλε την ομάδα του στην συνέχεια του θεσμού του Κυπέλλου, αφήνοντας εκτός τον Πανιώνιο.