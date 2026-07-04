Με ανακοίνωση του ο Πανιώνιος έκανε γνωστό πως τη Δεύτερα 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή προπόνηση.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του αγιασμού και της πρώτης ανοιχτής προπόνησης για τη νέα σεζόν, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 18:30 στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, όπου παράλληλα θα γίνει και η παρουσίαση της ομάδας του Ιστορικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος, ενημερώνει τους φιλάθλους της, ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 18:30, στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός και η πρώτη ανοιχτή προπόνηση όπου θα γίνει η παρουσίαση της ομάδας.

Η παρουσία σας, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ώθηση για την ομάδα μας ενόψει της νέας σεζόν. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο, να τους χειροκροτήσετε και να τους ευχηθείτε καλή επιτυχία στην προσπάθεια που ξεκινά.

Επίσης ενημερώνουμε ότι το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας πριν τις 27 Ιουλίου θα διεξαχθεί στην Πτολεμαΐδα, ενώ από τις 28 Ιουλίου η ομάδα μας θα προπονείται στο “The Ellinikon Football Park” στο Ελληνικό.

Με πίστη, ενότητα και τη δύναμη του κόσμου μας, όλοι μαζί ξεκινάμε το ταξίδι μας για μια απαιτητική χρονιά, με κοινό στόχο να οδηγήσουμε τον Ιστορικό εκεί όπου ανήκει.

Σας περιμένουμε όλους στη Νέα Σμύρνη, για να δώσουμε το πρώτο δυνατό μήνυμα συσπείρωσης και στήριξης στην ομάδα μας!»

