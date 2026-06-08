Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε ακόμη μία μεταγραφή, αφού έκανε δικό του τον Σάββα Μούργο.

Στον Πανιώνιο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σάββας Μούργος, που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ μετά τον υποβιβασμό της από τη Stoiximan Superleague. Ο 28χρονος Έλληνας εξτρέμ πέρασε στην πόλη της Λάρισας την τελευταία διετία.

Την περσινή σεζόν πραγματοποίησε 26 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας δύο ασίστ σε κάτι περισσότερο από 1.200 λεπτά που αγωνίστηκε.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σάββα Μούργο για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Σάββας Μούργος γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1998 στην Αθήνα και αγωνίζεται ως πλάγιος επιθετικός. Ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα από τις ακαδημίες του Πανιωνίου, πριν μετακομίσει σε νεαρή ηλικία στην Αγγλία για λογαριασμό της Άρσεναλ, με την οποία υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Το 2017 εντάχθηκε στη Νόριτς, ενώ ακολούθησε ο δανεισμός του στην ολλανδική Ντόρντρεχτ, όπου πραγματοποίησε τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο.

Το 2020 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Βέροιας, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, ενώ το 2022 μεταγράφηκε στον Πανσερραϊκό, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League 2 και την άνοδο στη Super League. Την τελευταία διετία αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΑΕΛ, πανηγυρίζοντας την άνοδο στη Super League, καταγράφοντας σημαντική παρουσία στο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, έχει φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο.

Σάββα, καλώς ήρθες ξανά στον Ιστορικό. Η οικογένεια του Πανιωνίου σου εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με την κυανέρυθρη φανέλα.