Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Παναιτωλικός έκλεισε τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό Αμίν Μπασί.

Από τη στιγμή που ο Αλεξάντρου Ματσάν δεν θα παραμείνει κάτοικος Αγρινίου ο Παναιτωλικός ψάχτηκε στην αγορά για την απόκτηση μεσοεπιθετικού που θα ηγηθεί στο δημιουργικό κομμάτι της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου κι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ η περίπτωση που έχει ήδη κλείσει είναι του Αμίνι Μπασί.

Πρόκειται για 28χρονο Μαρονικό επιτελικό χαφ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και στην κορυφή της επίθεσης. Είναι δεξιοπόδαρος, ύψους 1,73μ. και σύμφωνα με την πλατφόρμα Transfermarkt η χρηματιστηριακή του αξία κυμαίνεται τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Μετς, ενώ στην πατρίδα του έχει αγωνιστεί περισσότερο στη Νανσί, με την οποία μέτρησε 119 συμμετοχές, με 26 γκολ και 17 ασίστ. Στη Ligue 2 μέτρησε 109 εμφανίσεις, με 24 γκολ και 16 ασίστ.

Από τον Ιανουάριο του 2023 αγωνιζόταν στη Χιούστον Ντάιναμο του MLS με την οποία μέτρησε 114 συμμετοχές, με 21 γκολ και 18 ασίστ. Από τον περασμένο Ιανουάριο κυκλοφορεί στην αγορά των ελεύθερων.

Τις επόμενες ώρες θα βρεθεί στο Αγρίνιο για να βάλει την υπογραφή στο συμβόλαιο του και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Τίτορμου.