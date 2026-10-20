Ο Παναιτωλικός εξασφαλισε τη θύρα των φιλοξενούμενων της Allwyn Arena για τις ανάγκες των φιλάθλων του και από Τετάρτη (20/10) θα... φορτσάρει ενόψει ΑΕΚ.

Ο Παναιτωλικός δεν εκμεταλλεύτηκε τις φάσεις του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να φτάσει τις τέσσερις διαδοχικές ήττες και το δύσκολο πρόγραμμα του συνεχίζεται στην Νέα Φιλαδέλφεια, όπου το ερχόμενο Σάββατο θα φιλοξενηθεί από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ (24/10, 20:00).

Ο Τίτορμος εξασφάλισε εισιτήρια για τον αγώνα με τον Δικέφαλο, ο οποίος όπως συνηθίζει στα αιτήματα των ομάδων εντός συνόρων παραχώρησε τη θύρα 48, η οποία αντιστοιχεί σε 600 θέσεις. Τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων θα κυκλοφορήσουν σύντομα και οι Warriors έκαναν κάλεισμα ενόψει του ματς της Allwyn Arena.

Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου είχαν ρεπό την Τρίτη (20/10) και την Τετάρτη (21/10) θα επιστρέψουν στo Emileοn για να αρχίσουν την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας και πιθανότατα θα έχουμε νεότερα στο θέμα των τραυματιών.

Η ανακοίνωση των Warriors

«ΟΛΟΙ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ!

Τέσσερις συνεχόμενες ήττες, αλλά εμείς δεν μάθαμε στα εύκολα και σίγουρα δεν ξέρουμε να γυρίζουμε την πλάτη στα δύσκολα.

Γιατί η περηφάνια του Παναιτωλικού δεν μετριέται από τα αποτελέσματα.

Το Σάββατο θα είμαστε πάλι στο πόστο μας και θα τραγουδάμε με όλη μας τη δύναμη.

Καλούμε όλους τους Αγρινιώτες μαζί μας, να δώσουμε άλλο ένα βροντερό παρών στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες για σημεία συνάντησης και link για τα εισιτήρια, σύντομα.

GATE 6 ALWAYS ON TOUR».