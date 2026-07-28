H Athens Kallithea απέκτησε τον 20χρονο ακραίο επιθετικό Βασίλη Κοντονίκο με τη μορφή δανεισμού από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Η Athens Kallithea εκτός από τις μεταγραφές... πρώτης γραμμής κινείται στην αγορά και για Έλληνες ποδοσφαιριστές γεννημένους από το 2005 και μετά, λόγω του σχετικού κανόνα της Super League 2 για αναγκαστική χρησιμοποίηση ενός νεαρού γηγενή ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Βασίλης Κοντονίκος.

Το κλαμπ της Αττικής ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου δεξιού εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Θυμίζουμε πως ο σύλλογος της Καλλιθέας έχει κάνει ανάλογο deal με τον Δικέφαλο και για τον τερματοφύλακα Άγγελο Αγγελόπουλο.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του εξτρέμ Βασίλη Κοντονίκου, 20 ετών, με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

Γεννημένος στη Λαμία, ο Κοντονίκος αναδείχθηκε από την ακαδημία του ΠΑΣ Λαμία και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα τη σεζόν 2023/24. Στους τελευταίους τρεις μήνες της αγωνιστικής περιόδου κατέγραψε οκτώ συμμετοχές, πετυχαίνοντας ένα γκολ, επίδοση που του χάρισε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ τον Ιούλιο 2024.

Στην πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ, σημείωσε τρία γκολ και μοίρασε δύο ασίστ σε 12 συμμετοχές με την ΑΕΚ Β. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα, όπου απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες, καταγράφοντας δύο γκολ και δύο ασίστ σε 20 αγώνες.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Κοντονίκος φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας Κ19, μετρώντας 10 συμμετοχές και δύο γκολ.

Καλωσήρθες, Βασίλη».