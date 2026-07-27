Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του Φάνη Τζανδάρη, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από τον Αστέρα AKTOR.

Η Athens Kallithea τρέχει τον αγωνιστικό σχεδιασμό της με στόχο να φτιάξει ομάδα που θα «χτυπήσει» την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και γι' αυτό θέλει να ενισχύσει το ρόστερ της με «Σουπερλιγκάτους» παίκτες. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν αποκτηθεί ποδοσφαιριστές όπως οι Ρόμο, Μλάντεν και Χουχούμης, ενώ αναλόγου επιπέδου είναι και ο αμυντικός χαφ, καθώς αποκτήθηκε ο Φάνης Τζανδάρης.

Πρόκειται για 33χρονο δεξιοπόδαρο Έλληνα μέσο, ύψους 1,82μ., ο οποίος έχει σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Πανιώνιο, ενώ τα περισσότερα παιχνίδι στην καριέρα του τα έχει κάνει με τη Λαμία (123 εμφανίσεις).

Την τελευταία διετία μέτρησε 46 συμμετοχές με τον Αστέρα AKTOR, εκ των οποίων οι 22 την περασμένη αγωνιστική περίοδο, με τις 21 να είναι σε ματς Super League. Μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τους Αρκάδες ο Τζανδάρης ήταν ελεύθερος στην αγορά και τελικά μετακόμισε στο «Ελ Πάσο».

H ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του μέσου Φάνη Τζανδάρη, 33 ετών, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Τζανδάρης, έμπειρος ποδοσφαιριστής της Super League, έχει συμπληρώσει 201 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία με τις φανέλες των ΠΑΟΚ, Πανιωνίου, Παναθηναϊκού, Λαμίας και Αστέρα Τρίπολης.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, αναδείχθηκε από την ακαδημία του ΠΑΟΚ και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ηλικία 20 ετών, τον Σεπτέμβριο 2013. Την επόμενη σεζόν καθιερώθηκε στον σύλλογο, καταγράφοντας 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων έξι εμφανίσεις και ένα γκολ στο UEFA Europa League.

Οι εμφανίσεις του τού χάρισαν μεταγραφή στον Ολυμπιακό τον Ιούλιο 2015. Έπειτα από δύο σεζόν ως δανεικός στον Πανιώνιο και στη σλοβενική Koper, μετακινήθηκε στον Παναθηναϊκό τον Αύγουστο 2017, όπου αγωνίστηκε σε 29 αγώνες με τη φανέλα των «Πρασίνων» μέσα σε δυόμισι σεζόν.

Μετά από ένα εξάμηνο στη Spartak Trnava της Σλοβακίας, ο Τζανδάρης επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Λαμίας, όπου εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας. Σε τέσσερις σεζόν στη Super League κατέγραψε συνολικά 123 συμμετοχές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση της 6ης θέσης τη σεζόν 2023/24.

Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης, μετρώντας συνολικά 46 συμμετοχές.

Καλωσήρθες, Φάνη».