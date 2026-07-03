Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το προπονητικό Camp του ΠΣΑΠΠ

Μετά από 26 μέρες το προπονητικό καμπ του ΠΣΑΠΠ στη Λεωφόρο έφτασε στο τέλος του και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ο ΠΣΑΠΠ πρωτοπόρησε ξανά, προσπαθώντας πάντα να αφουγκράζεται τις ανάγκες των μελών του και να δρα για την υποστήριξή τους.

Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε, από τις 3 ως τις 29 Ιουνίου στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», προπονητικό camp για τους ποδοσφαιριστές-μέλη του, με σκοπό να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, κάτι που αποτυπώνεται άλλωστε και στον μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών που συμμετείχαν σε αυτό, ο οποίος ανήλθε στους 42.

Οι προπονήσεις έγιναν υπό την επίβλεψη επαγγελματιών του χώρου (προπονητές τερματοφυλάκων, προπονητής, γυμναστές, φυσικοθεραπευτής) και το επίπεδο ήταν πάρα πολύ υψηλό, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο (αίθουσα αποδυτηρίων, παγοθεραπεία, μασάζ, ηλεκτρολύτες κ.ο.κ.).

Η υλοποίηση του camp δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη της FIFRO Europe, η οποία στάθηκε αρωγός στην προσπάθειά και βοήθησε τα μέγιστα.

Παράλληλα, ο ΠΣΑΠΠ ευχαριστεί την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του γηπέδου, τα στελέχη του γηπέδου και του κλαμπ, καθώς και τους Ηλία Σορώκο, Γιάννη Κωτσή, Παναγιώτη Πομώνη, Αλέξανδρο Πατεράκη, Σάκη Παντελιάδη για τη συνδρομή τους στις προπονήσεις.