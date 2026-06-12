Με ανακοίνωσή του ο ΠΣΑΠΠ έκανε γνωστό πως στάθηκε δίπλα σε μέλος του Συνδέσμου που έχασε το σπίτι του από πυρκαγιά.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΣΑΠΠ αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει ένα τεράστιο, δημόσιο «ευχαριστώ» στους διεθνείς συνάδελφους ποδοσφαιριστές και στα στελέχη της Εθνικής μας Ομάδας.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μέλους του, το οποίο είδε την οικεία του να καταστρέφεται ολοσχερώς από πυρκαγιά. Παράλληλα, ενημέρωσε ταχύτατα, μέσω των διεθνών που έχουν θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΠΠ (Τάσος Μπακασέτας, Γιώργος Μασούρας, Δημήτρης Κουρμπέλης και Παναγιώτης Ρέτσος) όλα τα μέλη του στην Εθνική Ομάδα. Με μια συγκινητική και άμεση κινητοποίηση, άπαντες απέδειξαν ότι η λέξη «ομάδα» δεν περιορίζεται μόνο στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Σε στιγμές σαν αυτή, καταλαβαίνουμε στην πράξη πως η αλληλεγγύη αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμή μας. Η στάση των διεθνών μάς υπενθυμίζει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ότι, πάνω απ’ όλα, είμαστε μια οικογένεια που διακατέχεται από κοινές αξίες, μια ομάδα που κουβαλά πάντα μαζί της την ανθρωπιά και το νοιάξιμο.

Η ανταπόκρισή τους, με τη μεγάλη οικονομική στήριξη προς τον συνάδελφο μας, εκφράζει το πραγματικό πνεύμα του ποδοσφαίρου και τις αρχές που υπηρετούμε καθημερινά.

Εκ μέρους του Συνδέσμου και όλων των μελών του, τους ευχαριστούμε θερμά για την ουσιαστική τους συμβολή και το παράδειγμα αλληλεγγύης που έδωσαν».