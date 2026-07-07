Δείτε γκολ και φάσεις από το 4-1 του Βελγίου ενάντια στις ΗΠΑ.

Με τον Ντε Κετελάρε να κάνει μεγάλο ματς, το Βέλγιο συνέτριψε με 4-1 τις ΗΠΑ και εξασφάλισε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου περιμένει η Ισπανία.