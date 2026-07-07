Μουντιάλ 2026: Νέος ευρωπαϊκός εμφύλιος - Τα ζευγάρια στα προημιτελικά
Συμπληρώνεται το παζλ της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ένα ακόμη ζευγάρι της οκτάδας να γίνεται γνωστό. Και αυτό αποτελεί ευρωπαϊκό... εμφύλιο, καθώς η Ισπανία απέκλεισε την Πορτογαλία και θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, που με τη σειρά του ξεπέρασε το εμπόδιο των ΗΠΑ.
Πλέον, απομένει μονάχα ένα ζευγάρι, το οποίο θα προκύψει από τους αγώνες της Τρίτης (7/7) και συγκεκριμένα τα Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Υπενθυμίζεται πως ακόμη ένα από τα ζεύγη των «8» είναι ανάμεσα σε Ευρωπαίους, με τη Νορβηγία να κοντράρεται με την Αγγλία.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
- Γαλλία-Μαρόκο
- Νορβηγία-Αγγλία
- Ισπανία-Βέλγιο
- Αργεντινή ή Αίγυπτος-Ελβετία ή Κολομβία
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