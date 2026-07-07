ΗΠΑ - Βέλγιο 1-4: Αυτά δεν έκανε ο Μπάλογκαν

Γιάννης Πολιάς
ΗΠΑ - Βέλγιο 1-4: Αυτά δεν έκανε ο Μπάλογκαν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Φόλαριν Μπάλογκαν κατάφερε να παίξει εντέλει απέναντι στο Βέλγιο, εντούτοις δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά.

Τι κι αν αποβλήθηκε στη νίκη-πρόκριση των ΗΠΑ ενάντια στη Βοσνία; Ο Φόλαριν Μπάλογκαν αγωνίστηκε κανονικότατα στο ματς των Αμερικανών με το Βέλγιο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη FIFA να αναστέλλει την τιμωρία του (!) μετά και από επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με την Ομοσπονδία...

Εντούτοις, η παρουσία του φορ της Μονακό δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα για την USMNT, καθώς το βαρύ 4-1 από τους Κόκκινους Διαβόλους ήρθε με σχετική ευκολία, ενώ ο Μπάλογκαν χάθηκε στη συνολική μετριότητα της ομάδας του.

Ο 25χρονος επιθετικός είχε, σύμφωνα με το Sofascore, τρεις τελικές προσπάθειες, με μόλις μία εξ αυτών να καταλήγει στην εστία (απέκρουσε ο Κουρτουά στο 82'), ενώ είχε και 6/10 επιτυχημένες πάσες. Τις 19 έφτασαν οι επαφές με την μπάλα, με τον Μπάλογκαν να μην επιχειρεί καμία ντρίμπλα...

@Photo credits: Associated Press

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα