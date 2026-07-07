Ο Φόλαριν Μπάλογκαν κατάφερε να παίξει εντέλει απέναντι στο Βέλγιο, εντούτοις δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά.

Τι κι αν αποβλήθηκε στη νίκη-πρόκριση των ΗΠΑ ενάντια στη Βοσνία; Ο Φόλαριν Μπάλογκαν αγωνίστηκε κανονικότατα στο ματς των Αμερικανών με το Βέλγιο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη FIFA να αναστέλλει την τιμωρία του (!) μετά και από επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με την Ομοσπονδία...

Εντούτοις, η παρουσία του φορ της Μονακό δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα για την USMNT, καθώς το βαρύ 4-1 από τους Κόκκινους Διαβόλους ήρθε με σχετική ευκολία, ενώ ο Μπάλογκαν χάθηκε στη συνολική μετριότητα της ομάδας του.

Ο 25χρονος επιθετικός είχε, σύμφωνα με το Sofascore, τρεις τελικές προσπάθειες, με μόλις μία εξ αυτών να καταλήγει στην εστία (απέκρουσε ο Κουρτουά στο 82'), ενώ είχε και 6/10 επιτυχημένες πάσες. Τις 19 έφτασαν οι επαφές με την μπάλα, με τον Μπάλογκαν να μην επιχειρεί καμία ντρίμπλα...