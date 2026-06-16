Η καρδιά της Superleague 2 «χτυπάει» στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου

Το Gazzetta βρέθηκε στο προπονητικό camp που διοργανώνει ο ΠΣΑΠΠ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Ο ΠΣΑΠΠ οργανώνει για το μήνα Ιούνιο (03-29/06) στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου ένα προπονητικό camp για τους επαγγαλεματίες ποδοσφαιριστές, το οποίο αποσκοπεί στην καλύτερη διατήρηση της φυσικής κατάστασης των αθλητών, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με αφορμή την ολοκλήρωση των προπονήσεων στις ομάδες τους.

Το Gazzetta βρέθηκε σε μία από αυτές τις προπονήσεις και μίλησε τόσο με τους υπεύθυνους της δράσης, όσο και με τους ίδιους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο πόσο σημαντικό είναι να διοργανώνονται τέτοιου είδους events.

Την αρχή έκανε ο Θάνος Σαρρής, Εκτελεστικός Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΠΠ, όπου τόνισε τη σπουδαιότητα αυτών των δράσεων, ιδίως για τους ποδοσφαιριστές της Superleague 2, των οποίων τα πρωταθλήματα τελειώσαν αρκετά νωρίς μέσα στη σεζόν.

Ακόμη, βρεθήκαμε με τον Γιάννη Κωτσή, προπονητή φυσικής κατάστασης και Αθλητικό Επιστήμονα, ο οποίος μίλησε για τη φυσική κατάσταση των αθλητών, την καταπόνηση τους μετά από μία μακρά αγωνιστική χρονιά, αλλά και την αξία του να οργανώνονται αυτά τα camps στη χώρα μας.

Τέλος, μιλήσαμε και με τους Νικό Γιαννακόπουλο και Πάρη Μπάμπη, που αναφέρθηκαν στη συμμετοχή τους στη δράση του ΠΣΑΠΠ, κάνοντας παράλληλα και μία ανασκόπηση της σεζόν που μόλις τελείωσε για τον Πανιώνιο και την Ελλας Σύρου αντίστοιχα.