Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε μια... Σουπερλιγκάτη κίνηση, καθώς απέκτησε τον μέχρι πρότινος εκ των αρχηγών του ΟΦΗ, Φίλιπ Μπαΐνοβιτς.

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε ακόμα μία δυνατή μεταγραφική κίνηση. Ο Ιστορικός απέκτησε τον Φίλιπ Μπαΐνοβιτς, ο οποίος έπειτα από μια διετία αποχώρησε ως ελεύθερος από τον ΟΦΗ, με τον Σέρβο χαφ να ήταν εκ των αρχηγών της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.

Πρόκειται για μέσο, ο οποίος εκτός από ποιότητα και εμπειρία έχει και ισχυρή προσωπικότητα και γι' αυτό ήταν ένας από τους captain των Κρητικών. Προέρχεται από σεζόν με 11 εμφανίσεις, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο του 2024 είχε υποστεί ρήξη χιαστού.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Filip Bainovic.

Ο 30χρονος μέσος (γενν. 23 Ιουνίου 1996, Ποζάρεβατς, Σερβία) διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Σερβίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Ελλάδας.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Rad (62 συμμετοχές, 2 γκολ, 4 ασίστ). Στη συνέχεια αγωνίστηκε στις AS Trencin (56 συμμετοχές, 11 γκολ, 5 ασίστ), Górnik Zabrze (41 συμμετοχές) και Radnik (17 συμμετοχές). Τη σεζόν 2023-24 φόρεσε τη φανέλα της Spartak Trnava. Με τη σλοβακική ομάδα τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος, καταγράφοντας συνολικά 44 συμμετοχές, 6 γκολ και 2 ασίστ στις εγχώριες διοργανώσεις και στο UEFA Conference League, φτάνοντας μέχρι τη φάση των ομίλων.

Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στον ΟΦΗ, με τον οποίο πραγματοποίησε συνολικά 21 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, σημειώνοντας 1 γκολ και 1 ασίστ.

Ο Filip Bainovic έχει χριστεί διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Σερβίας.

Filip, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανιωνίου, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανέρυθρη φανέλα!».