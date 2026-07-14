Στον Πανιώνιο ο Χατζηστραβός

Ο Ζήσης Χατζηστραβός υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανιώνιο.

Παίκτης του Πανιωνίου είναι ο Ζήσης Χατζηστραβός με τον 26χρονο μεσοεπιθετικό που είχε μείνει ελεύθερος από την ΑΕΛ να συνεχίζει στην ομάδα της Νέας Σμύρνης. Ο Χατζηστραβός συμφώνησε με τους κυανέρυθρους, υπέγραψε και ανακοινώθηκε.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

Η ΠΑΕ Πανιώνιος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ζήση Χατζηστραβό.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου 1999, αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος, ενώ μπορεί να καλύψει με την ίδια ευχέρεια και τα δύο άκρα της επίθεσης.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, με τα οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Κ19, πριν κάνει το επόμενο βήμα στην επαγγελματική του καριέρα.

Ακολούθησε η παρουσία του στην ΑΕ Καραϊσκάκης, όπου πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με 21 συμμετοχές και 9 γκολ, επίδοση που του άνοιξε τον δρόμο για τη Super League με τη φανέλα της Λαμίας. Στη συνέχεια και για τις αγωνιστικές περιόδους 2023-24 και 2024-25, αποτέλεσε βασικό στέλεχος του Πανσερραϊκού, καταγράφοντας συνολικά 53 συμμετοχές, 5 γκολ και 6 ασίστ στη Super League. Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του ήταν η ΑΕΛ με την οποία μέτρησε 25 συμμετοχές και ένα γκολ στην πρώτη κατηγορία.

Ζήση, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανιωνίου, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την «κυανέρυθρη» φανέλα.