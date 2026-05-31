Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε το deal με τον Χουάν Φεράντο, με τον Ισπανό κόουτς να αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα στον Ιστορικό.

Επισημοποιήθηκε η συμφωνία ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Χουάν Φεράντο, με τον Ισπανό τεχνικό να αναλαμβάνει να οδηγήσει τον Ιστορικό ξανά στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα με ανακοίνωσή της καλωσόρισε τον Καταλανό κόουτς, που έχει πλούσια εμπειρία από τη Super League. Ο ίδιος είχε καθίσει στον πάγκο του Βόλου σε δύο θητείες, τη σεζόν 2017-20, αλλά και μέσα στο 2025, ενώ την σεζόν 2024-25 πέρασε και από τον Πανσερραϊκό.

Στο μεταξύ, ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την προσθήκη του πολύπειρου Γιώργου Μάναλη στο δυναμικό του, ενώ ετοιμάζει να επισημοποιήσει και το deal για τον Ραφαήλ Πέττα που αγωνιζόταν στη Νίκη Βόλου.