Και το φετινό καλοκαίρι ο Βόλος διοργανώνει φιλανθρωπικό τουρνουά με τη συμμετοχή της Καλαμάτας, του Πανιωνίου και του Ολυμπιακού Β.

Με στόχο την ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Βόλου διεξάγεται και τον φετινό Αύγουστο το φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου. Εκτός των κυανέρυθρων θα συμμετέχουν η Καλαμάτα, ο Πανιώνιος και ο Ολυμπιακός Β' με τα παιχνίδια να λαμβάνουν χώρα στο Πανθεσσαλικό στις 10 και 12 Αυγούστου.

Η ανακοίνωση του Βόλου:

«Τουρνουά ποδοσφαίρου φιλανθρωπικού χαρακτήρα θα διοργανωθεί και φέτος στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Το τουρνουά διεξάγεται με σκοπό την ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα. Οι αγώνες του τουρνουά θα διεξαχθούν το τριήμερο 10-12 Αυγούστου, με τη συμμετοχή του Βόλου, της Καλαμάτας, του Ολυμπιακού Β’ και του Πανιωνίου.

Το πρόγραμμα των αγώνων του τουρνουά έχει ως εξής:

Δευτέρα 10 Αυγούστου (Ημιτελικοί)

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ (6.30 μ.μ.)

Βόλος – Καλαμάτα (9.00 μ.μ.

Τετάρτη 12 Αυγούστου

Μικρός τελικός (6.30 μ.μ.)

Μεγάλος τελικός (9.00 μ.μ.)

Λεπτομέρειες του τουρνουά αναφορικά με τη διάθεση των εισιτηρίων θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες».