Την Τρίτη κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό με τον Άγιαξ στην Ολλανδία.

Ο Παναθηναϊκός το Σάββατο 4 Ιουλίου θα δώσει σπουδαίο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με αντίπαλο τον Άγιαξ.

Η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι τα εισιτήρια του αγώνα θα κυκλοφορήσουν την Τρίτη και πως μπορούν να τα προμηθευτούν οι φίλοι του τριφυλλιού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διάθεση των εισιτηρίων για τον φιλικό αγώνα με τον Άγιαξ, που θα διεξαχθεί στο Ermelo της Ολλανδίας (Sportpark Zanderij, Oude Telgterweg 205, 3853 Ermelo), το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 17:00 (τοπική ώρα -18:00 Ελλάδας), θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται σε 17,50 ευρώ. Ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων είναι ιδιαίτερα περιορισμένος και κάθε φίλαθλος θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει έως τέσσερα (4) εισιτήρια.

Κατά την αγορά θα ζητηθούν για κάθε εισιτήριο τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να καταχωρηθούν με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, ακριβώς όπως αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο (ταυτότητα ή διαβατήριο):

• Όνομα

• Επώνυμο

• Αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου (ταυτότητα ή διαβατήριο)

• Κινητό τηλέφωνο

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Η παραλαβή των εισιτηρίων δεν θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Τα εισιτήρια θα παραδίδονται την ημέρα του αγώνα, στην είσοδο του Sportpark Zanderij, με την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης. Οι φίλαθλοι που έχουν ολοκληρώσει την αγορά των εισιτηρίων θα λάβουν μέσω e-mail αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής τους.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ».