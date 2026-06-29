Διαβάστε στο Gazzetta όσα έγιναν στην πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Άπελντορν. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου.

Άπελντορν ημέρα όγδοη για τον Παναθηναϊκό, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να συνεχίζει τη δουλειά και το ''χτίσιμο'' του δικού του Τριφυλλιού, περιμένοντας το επόμενο 48ώρο... ενισχύσεις. Τον Στέφαν Ντε Φράι και τον Έλμιν Ράστοντερ. Ο Ολλανδός στόπερ θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και θα ενσωματωθεί το απόγευμα της Δευτέρας ενώ ο Σκοπιανός φορ θα αφιχθεί στην Ολλανδία την Τρίτη μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Στέφανο Κοτσόλη.

Στο σημερινό πρόγραμμα ο Δανός τεχνικός έκανε μαθήματα πάνω στις βασικές αρχές του αγωνιστικού του μοντέλου. Σε όσα πρέπει να κάνει η ομάδα του χωρίς την μπάλα(press σε mid-high block, counterpress) και σε όσα πρέπει να κάνει όταν έχει την μπάλα, πάντα με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, πάντα με υπομονή, τοποθετήσεις, κινήσεις στον χώρο.

Ο 38χρονος κόουτς έδινε συνεχώς οδηγίες, πόνταρε σε κάθε λεπτομέρεια και σε μία φάση είδε το γκολ που θέλει να βλέπει. Με καλή και γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, με αλλαγή από την πλευρά φόρτωσης προς την αδύναμη, πάσα του Ταμπόρδα στον χώρο, σέντρα του Καλάμπρια με την μία και κεφαλιά του Αντίνο που είναι ιδιαίτερα ανεβασμένος τις τελευταίες ημέρες. Σε εκείνη την φάση, ο Ντέσερς που ήταν στη γραμμή φώναξε για τον Καλάμπρια ''μαμά μου τι σέντρα'' σε άπταιστα ιταλικά!

Ο Νίστρουπ θέλει το δικό του σύνολο να κυριαρχεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό να έρχεται μέσα από την κατοχή της μπάλας και τις πιέσεις.

Πάντως, ο Σκανδιναβός προπονητής έριξε και την πρώτη... χαλαρή ατάκα, ένα πείραγμα προς τον Τσάβες. Ο Αργεντινός μετά από μία εξαιρετική πάσα ανάμεσα στις γραμμές και μέσα στη πίεση του αντιπάλου, αποθεώθηκε από τον Νίστρουπ ο οποίος του είπε ''με εντυπωσιάζεις''. Ο Τσάβες παρέμεινε συγκεντρωμένος, δεν απάντησε και τότε ο Νίστρουπ του είπε ''κατάλαβες τι σου είπα, αν δεν κατάλαβε ας του πει κάποιος''. Ο έμπειρος κίπερ χαμογέλασε, του απάντησε πως ''ασφαλώς και κατάλαβα'' με τους δύο να γελούν και η προπόνηση να επανέρχεται στα γνωστά... στρατιωτικά της στάνταρ.