Η Athens Kallithea ανακοινώνει την απόκτηση του αμυντικού μέσου Ηρακλή Γαρουφαλιά, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Ελλάς Σύρου.

Εδώ και μέρες είχαμε αναφέρει πως ο Ηρακλής Γαρουφαλιάς ήταν κλεισμένος από την Athens Kallithea και πλέον έχουμε την επισημοποίηση της μεταγραφής. Ο σύλλογος της Καλλιθέας απέκτησε τον έμπειρο χαφ ως ελεύθερο από την Ελλάς Σύρου, όντας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της ανταγωνιστικής ομάδας που παρουσίασε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας.

Θυμίζουμε από το κλαμπ της Αττικής έχει πάρει από του Συριανούς ήδη τον νεαρό στόπερ Μιχάλη Σταματούλα, ενώ κλεισμένος είναι και ο Κωνσταντίνος Προβυδάκης.

H ανακοίνωση της Athens Kallithea

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του αμυντικού μέσου Ηρακλή Γαρουφαλιά, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Ελλάς Σύρου.

Ο Γαρουφαλιάς, 33 ετών, διαθέτει μεγάλη εμπειρία, με 59 συμμετοχές στην Super League και 75 συμμετοχές στη Super League 2, και προέρχεται από μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με την Ελλάς Σύρου, καταγράφοντας προσωπικό ρεκόρ τεσσάρων τερμάτων κατά την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Γαρουφαλιάς αναδείχθηκε από την ακαδημία της ΑΕΚ και αγωνίστηκε για μία σεζόν στη Super League 2 με τον Φωστήρα, προτού κάνει το ντεμπούτο του στη Super League με τον ΠΑΣ Γιάννινα, όπου είχε συνολικά 65 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, σημειώνοντας τρία γκολ σε τέσσερις σεζόν, από το 2014/15 έως το 2017/18, και βοηθώντας την ομάδα να φτάσει δύο φορές μέχρι και την 6η θέση στη Super League.

Το καλοκαίρι 2018, ο Ατρόμητος απέκτησε τον Γαρουφαλιά, έχοντας μόλις καταλάβει την 4η θέση στη Super League. Αφού πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στα προκριματικά του UEFA Europa League τον Ιούλιο 2018, παραχωρήθηκε δανεικός στον Απόλλωνα Σμύρνης για το υπόλοιπο της σεζόν 2018/19, πριν επιστρέψει στον Ατρόμητο για την αγωνιστική περίοδο 2019/20.

Το καλοκαίρι 2020, πήρε μεταγραφή στην Α’ Κατηγορία Κύπρου με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας, καταγράφοντας συνολικά 27 συμμετοχές και συμβάλλοντας στην πορεία της ομάδας προς την 6η θέση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2020/21.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Γαρουφαλιάς αγωνίστηκε για δύο σεζόν με τη Λάρισα, ενώ ακολούθησαν ακόμη δύο χρονιές με τις φανέλες του Αιγάλεω και του Διαγόρα. Το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε στη Σύρο, όπου συνέβαλε σημαντικά στην πορεία της νησιωτικής ομάδας, η οποία ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν της Super League 2 στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Καλωσήρθες, Ηρακλή.