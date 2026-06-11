Νίκη Βόλου: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Στέλιος Μαραγκός
Περίπου ένα μήνα μετά την παραίτηση του από Team Manager του Ηρακλή, για προσωσπικούς λόγους, ο Στέλιος Μαραγκός βρήκε τη νέα του επαγγελματική στέγη. Ο Ημαθιώτης θα γίνει κάτοικος Μαγνησίας, καθώς συμφώνησε να αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή στη Νίκη Βόλου, η οποία και φέτος έχει ως στόχο τον πρωταθλητισμό στη Super League 2.
Η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου
«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαραγκό, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Αθλητικού Διευθυντή της ομάδας μας.
Ο Στέλιος Μαραγκός διαθέτει πολυετή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας υπηρετήσει με συνέπεια και επαγγελματισμό θέσεις ευθύνης σε ιστορικούς συλλόγους.
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Η εμπειρία, οι γνώσεις και η αγάπη του για το άθλημα αποτελούν σημαντικά εφόδια για την υλοποίηση των στόχων της Νίκης Βόλου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου τον καλωσορίζει στην κυανόλευκη οικογένειά μας και του εύχεται υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει.
Στέλιο, καλώς ήρθες στη Νίκη Βόλου!».
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