Τα ηνία της Νίκης Βόλου αναλαμβάνει ο Στέλιος Μαλεζάς, όπως έγινε γνωστό από το σύλλογο με ανακοίνωση του.

Τη λύση για την άκρη του πάγκου της βρήκε η Νίκη Βόλου, δίνοντας τα κλειδιά στον Στέλιο Μαλεζά. Μετά από αρκετό καιρό που είναι σε διαπραγματευσεις η ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον άλλοτε προπονητή ΑΕΛ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Εναρξη συνεργασίας με Στέλιο Μαλεζά



Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου 1924 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Στέλιο Μαλεζά, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Στέλιος Μαλεζάς είναι 41 ετών (11/03/1985), κατάγεται από την Κατερίνη και αποτελεί έναν εκ των πλέον ανερχόμενων προπονητών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν λαμπρή, καθώς φόρεσε για 11 χρόνια τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καταγράφοντας 241 συμμετοχές με τον «Δικέφαλο του Βορρά» σε όλες τις διοργανώσεις, με τον οποίο, μάλιστα, αναδείχθηκε μία φορά πρωταθλητής και τρεις φορές κυπελλούχος Ελλάδας.

Αγωνίστηκε επίσης σε Παναιτωλικό, Ξάνθη και Φορτούνα Ντίσελντορφ, ενώ μέτρησε και τρεις συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος, έχοντας συμπεριληφθεί στην 23μελή αποστολή της, για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012.

Η προπονητική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 2020, αναλαμβάνοντας, σε ηλικία μόλις 35 ετών, τις τύχες της ομάδας Κ-19 του ΠΑΟΚ. Αφού κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας, στην παρθενική του σεζόν ως τεχνικός, έμεινε για ακόμα δύο χρόνια στους «μικρούς» του «Δικεφάλου» και το καλοκαίρι του 2023 μεταπήδησε στον Μακεδονικό.

Εκεί έδειξε από νωρίς τα διαπιστευτήριά του, η ομάδα του αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη της Super League 2 και στο τέλος της σεζόν 2023/24 ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προπονητής του Α’ Ομίλου της δεύτερης τη τάξει εθνικής κατηγορίας.

Τον Ιανουάριο του 2025 πήρε την ευκαιρία να προπονήσει, για πρώτη φορά στην καριέρα του, ομάδα της Super League, αναλαμβάνοντας την Athens Kallithea. Η ομάδα της πρωτεύουσας, με τον κ. Μαλεζά στο τιμόνι της, έκανε μία σπουδαία προσπάθεια να πετύχει τον στόχο της αποφυγής του υποβιβασμού της, την περίοδο αυτή η Καλλιθέα συγκέντρωσε τους 27 από τους συνολικά 36 βαθμούς της στο πρωτάθλημα, έχοντας την τρίτη καλύτερη συγκομιδή όλου του πρωταθλήματος στο δεύτερο μισό του, αλλά δυστυχώς υποβιβάστηκε για μόλις έναν πόντο στην τελική κατάταξη. Τελευταίος του σταθμός στην προπονητική του σταδιοδρομία ήταν η ΑΕΛ.

Καλωσορίζουμε τον κ. Μαλεζά στην κυανόλευκη οικογένειά μας και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες στο έργο του».

