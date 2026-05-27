Τον νέο του ρόλο ως Team Manager του Ηρακλή αναλαμβάνει πλέον ο Ιεροκλής Στολτίδης, με τον «Γηραιό» να κάνει τη σχετική ανακοίνωση.

Στην οικογένεια του Ηρακλή αλλά από διαφορετικό πόστο παραμένει και τη νέα σεζόν ο Ιεροκλής Στολτίδης, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο «Γηραιός» επέστρεψε στα σαλόνια της Stoiximan Superleague και ο «Ιέρο» αναλαμβάνει χρέη Team Manager στον σύλλογο, όπως προέκυψε από τη σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Team Manager από τον Ιεροκλή Στολτίδη.

Ο Ιεροκλής Στολτίδης αποτελεί ήδη ενεργό και σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας της ομάδας μας, έχοντας προσφέρει το προηγούμενο διάστημα από το πόστο του βοηθού προπονητή με ήθος, αφοσίωση και απόλυτη γνώση της φιλοσοφίας και της ιστορίας του Συλλόγου.

Η μετάβασή του στη θέση του Team Manager αποτελεί μια φυσική συνέχεια της παρουσίας και της προσφοράς του στον ΗΡΑΚΛΗ, με στόχο την ακόμη πιο οργανωμένη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος και τη διατήρηση της νοοτροπίας που απαιτεί το μέγεθος της ομάδας μας.

Ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τον ΗΡΑΚΛΗ, συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας.

Καλή επιτυχία Ιεροκλή, στα νέα σου καθήκοντα.