Συνεχίζει να ενισχύεται η Νίκη Βόλου στο μεταγραφικό «παζάρι» του καλοκαιριού και μέσω ανακοίνωσης της έκανε γνωστή την απόκτηση του Καλαϊτσίδη από τον ΠΑΟΚ Β.

Τη φανέλα της Νίκης Βόλου θα φοράει από τη νέα σεζόν ο Μάριος Καλαϊτσίδης, με την ομάδα της Μαγνησίας να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Καλαϊτσίδης είναι προϊόν των ακαδημιών του «Δικεφάλου» και με την Κ19 του ΠΑΟΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ, ενώ στη συνέχεια έκανε το βήμα στον ΠΑΟΚ Β, αποκτώντας παραστάσεις από τη Super League 2. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε βρει δίχτυα απέναντι στη... μελλοντική του ομάδα, σκοράροντας στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β με τη Νίκη Βόλου στην Καλαμαριά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μάριο Καλαϊτσίδη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Μάριος Καλαϊτσίδης γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 2006, έχει ύψος 1,76 μ. και αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Ο δεξιοπόδαρος τεχνίτης μέσος αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός, ξεχωρίζοντας για την τεχνική του κατάρτιση, την αντίληψη του παιχνιδιού και την ικανότητά του στη δημιουργία.

Με την Κ19 του ΠΑΟΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία, ενώ στη συνέχεια προωθήθηκε στον ΠΑΟΚ Β, με τον οποίο αγωνίστηκε στη Super League 2. Την περσινή αγωνιστική περίοδο πέτυχε, μάλιστα, γκολ στην αναμέτρηση πρωταθλήματος απέναντι στη Νίκη Βόλου, που διεξήχθη στο γήπεδο της Καλαμαριάς.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη καταγράψει συμμετοχές με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, ενώ η συνέπεια και η εξέλιξή του τον καθιστούν έναν ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ποδοσφαιριστή με σημαντικές προοπτικές.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Μάριο υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν».